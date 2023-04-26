Атмосферний фронт від циклону Udo сьогодні, 26 квітня, принесе в західні області України похолодання, до +8…+13 градусів, та дощі. Також похолодає ще в чотирьох регіонах.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.»Частково ця нова повітряна маса торкнеться Вінницької, Житомирської, Київської та Одеської областей — там є ймовірність невеликого дощу та дещо «осядуть» градуси», — розповіла вона.Синоптик додала, що: у Вінницькій області буде +10 +11; у Житомирській, Київській областях — до +14…+16, в Одеській — до +15.»На решті території України втримається чудова погода, тепла, сонячна, із температурою повітря +16…+21 градусів», — констатувала Діденко.Погода у КиєвіУ Києві сьогодні місцями пройде невеликий дощ, денна температура повітря становитиме +16 градусів.Бліц-прогноз на четверДіденко додала, що у четвер похолодання та дощі поширяться на значну частину України.»Лише в східних областях 27 квітня дощі хоча й пройдуть, проте буде тепло, до +17…+20 градусів», — попередила вона.Як повідомлялось, в Україні наприкінці квітня в деяких областях різко похолодає. Дві ночі поспіль 28 і 29 квітня очікуються заморозки.Додамо, що у травні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 14 до 18 градусів тепла, в горах 10-13 градусів. Це близько до норми.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.