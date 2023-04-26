В Судані відновились бойові дії на деяких ділянках, незважаючи на домовленості про тимчасове припинення вогню.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Репортер видання повідомляє, що ввечері вівторка, 25 квітня, в місті Омдурман було чутно стрілянину та вибухи. Заявляється, що армія там використовувала дрони, щоб завдати ударів по Силам швидкого реагування.Аналогічні удари були нанесені, щоб відкинути бойовиків СШР з нафтопереробного заводу в Бахрі.Нагадаємо, 15 квітня у столиці Судану Хартум та низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування.Також 25 квітня у Судані захопили лабораторію, в якій зберігаються збудники кору і холери.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.