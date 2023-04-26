26 квітня православні християни згадують мученицю Фомаїду. Народне свято називається Фомаїда Медуниця.Що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети, у кого іменини — читайте нижче у матеріалі Styler.Традиції цього дня26 квітня прийнято молитися святій Фомаїді – покровительці дня про звільнення від блудного гріха.Наші пращури у цей день ходили збирати медуницю. Йти має старша в сім’ї жінка. Їй обов’язково треба надіти вивернутий кожух, щоб убезпечити себе від нападу дикого звіра. Медуниця давно славиться своїми властивостями.Народні прикмети 26 квітня Якщо зіркова ніч – це до врожайного року. Якщо у цей день розпустився дуб, то літній сезон буде спекотним. Якщо на дереві залишилося багато жолудів, то рік потішить урожайністю, а зима буде холодною. Розквіт первоцвіт – більше не буде холодів. Гучно кукує зозуля – наступні дні погода буде теплою. За народним повір’ям, цього дня зайці відзначають свої іменини.Що сьогодні суворо не можна робити У жодному разі не можна вдаватися до блуду сьогодні, інакше свята Фомаїда розгнівається. Не купуйте новий одяг.У кого сьогодні день ангела26 квітня іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Дмитро, Єгор, Марта, Марфа.Читайте також, коли Великдень 2024 року і всі дати для православних і католиків на 10 років вперед.Крім того, читайте, які церковні свята в Україні відзначатимемо у травні 2023 року.