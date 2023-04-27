Китайські хмарні сервіси, такі як Huawei Cloud та Alibaba Cloud, можуть становити загрозу безпеці США.Про це заявила міністр торгівлі США Джина Раймондо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.»За час свого перебування на посаді я включила до списку організацій понад 200 китайських компаній, і ми активно постійно розслідуємо додаткові загрози, і якщо ми вважаємо, що компаніям необхідно потрапити до списку, я не вагатимуся», — заявила Раймондо.За її словами, близько чверті китайських компаній у списку експортного контролю було додано під її керівництвом. Вона також зазначила, що її департаменту потребують додаткових ресурсів для розгляду питань експортного контролю. Раніше ми писали, що група сенаторів-республіканців закликала адміністрацію президента США Джо Байдена запровадити санкції проти Huawei Cloud та інших китайських постачальників хмарних послуг, посилаючись на питання національної безпеки.Нагадаємо, що палата представників одноголосно ухвалила законопроект, згідно з яким Китай повинен позбавити статусу країни, що «розвивається» в міжнародних організаціях.Також адміністрація президента США Джо Байдена планує запровадити безпрецедентні правила, які обмежують американські інвестиції у Китай.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.