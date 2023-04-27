Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із генеральним директором Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Цюй Дунюєм.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МЗС України.Повідомляють, що сторони обговорили можливості надання технічної підтримки для сприяння експорту продовольства з України та підтримки розвитку гуманітарної програми «Зерно з України».Крім того, глава МЗС України закликав Продовольчу та сільськогосподарську організацію докласти максимальних зусиль для забезпечення подальшого функціонування Чорноморської зернової ініціативи. Раніше Кулеба заявив, що Україна готова зробити кроки для вирішення проблем , які виникли через заборону імпорту українського зерна до низки країн.Нагадаємо, Болгарія, Словаччина, Угорщина та Польща вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України. Це пов’язано з тим, що ввезення зерна суттєво вплинуло на ціни на внутрішньому ринку. Це викликало невдоволення серед місцевих фермерів. Більш детально про проблему можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.