Сьогодні, 27 квітня, найтепліше буде у східних областях України. А дощі пройдуть всюди, окрім західних регіонів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.Температура повітря«Вдень 27 квітня найхолодніше буде вздовж смуги наступних областей — Чернігівська-Київська-Черкаська-Кропивницький-Одеська, максимально лише +9…+12 градусів», — розповіла вона.Крім того: на заході вдень +10…+13 градусів; на сході — +17…+22 градуси; у центральних областях — +15…+20; у Вінницькій області — +10 градусів; у південній частині +15…+20; в Одеській області — +12 градусів.ОпадиЗа даними синоптика, дощі сьогодні пройдуть повсюди, окрім західних областей.Погода у КиєвіУ столиці сьогодні очікується дощова холодна вітряна погода.»Вдень геть невисокі «плюси» — +10 градусів», — додала Діденко. Як повідомлялось, потепління слід очікувати в Україні вже з наступного тижня.Нагадаємо, вчора, 26 квітня, в українських Карпатах вирувала справжня зима, гори замітало снігом.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.