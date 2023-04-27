Російські війська сьогодні вночі, 27 квітня, вдарили по Миколаєву за допомогою «Калібрів» із акваторії Чорного моря.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК «Південь» Владислава Назарова. Повідомляється, що ворог випустив чотири ракети, спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення. «Враховуючи, що ця високоточна зброя, яка працює за координатами наведення — очевидний факт терору мирного населення. Один приватний будинок зруйнований, інший пошкоджений, суттєві руйнування отримали житлова багатоповерхівка та історична будівля. Пожежу оперативно ліквідовано, триває розбір конструкцій», — йдеться у повідомленні спікера. ОК «Південь».Він також зазначив, що наразі відомо про 1 загиблого та 23 поранених мирних жителів міста, серед яких 1 дитина. Нагадаємо, що війська РФ сьогодні вночі, 27 квітня, обстріляли Миколаїв . Повідомляється, що одна з ракет потрапила до багатоквартирного будинку. Також зафіксовано прильоти у приватному секторі. Спочатку повідомлялося, що ракетний удар було завдано із застосуванням комплексу С-300.Пізніше стало відомо, що внаслідок ракетного удару 1 особа загинула, а кількість постраждалих зросла до 15 осіб.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.