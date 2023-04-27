Папа Римський вперше в історії дозволить жінкам голосувати на впливовій всесвітній зустрічі єпископів у жовтні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.Монахині отримали право голосу на синоді, який є папським дорадчим органом. Раніше жінкам дозволялося бути присутніми на зборах лише в якості ревізорів.»Роками представники Ватикану та єпископи чинили опір, пересуваючи стійку з кожним синодом, чому жінкам заборонено голосувати. Ми сподіваємося, що найближчим часом Синод продовжить розвиватися в повноцінний представницький орган народу Божого», — заявили на жіночій конференції з посвічення.Порушуючи традицію, Папа Франциск оголосив, що право голосу також буде надано 70 власноруч обраним членам релігійної спільноти, які не є кліриками, таким чином синод не буде збором виключно церковної ієрархії.Папа Римський, який виступав за реформу, сказав, що він сподівається, що половина з них будуть жінки, а також наголошується на залученні молоді. Раніше ми писали, Папа Римський відвідає Угорщину, де зустрінеться з прем’єр-міністром Віктором Орбаном. Очікується, що понтифік обговорить Україну, міграцію та християнське коріння Європи.Нагадаємо, Папа Римський помолився за мир між Україною та РФ.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.