27 квітня у православній церкві згадують святого Мартина. У народі свято називається Мартин Лисогон.Що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети, у кого іменини — читайте нижче у матеріалі Styler.Традиції цього дняВважалося, що у цей день лисиці залишають старі нори та заселяються у нові, а тому на них легше полювати. Також стежили за поведінкою ворон і гадали про майбутнє.На Мартина заведено багато працювати. Наші пращури взагалі працювали від сходу і до заходу сонця — це був якраз розпал підготовки до посівної.На Русі в день Мартина лисогона шанували ворона. Його вважали мудрим птахом. Згідно з повір’ями, ворон міг охороняти господарство, але для цього його треба було підгодувати. Задобрити птаха можна було вареною кашею, яку виносили в поле і клали на сковорідку, перевернуту вгору дном.Важливі прикмети цього дня Якщо сьогодні теплий та яскравий день – до хорошого врожаю; спекотний день – до похолодання; серед чорних хмар трапляються світлі хмари – буде дощ із вітром.Що не можна робити 27 квітня Не можна стригти нігті – будуть неприємності; Краще не ходити в гості – можна залишити у гостях свій успіх; Якщо в будинку маленька дитина – позичати хліб і сіль (інакше можна віддати щастя малюка).День ангела сьогодні справляють Олександр та Антон, Валентин, Іван, Лазар, Мартин (Мартін) та Хома.Читайте також, коли Великдень 2024 року і всі дати для православних і католиків на 10 років вперед.Крім того, читайте, які церковні свята в Україні відзначатимемо у травні 2023 року.