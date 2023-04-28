На территории Украины, конопля была основной сельскохозяйственной культурой на протяжении тысячелетия! Благодаря высоким кулинарным качествам конопляного семени, люди делали своё рацион полноценным. Но некоторые продукты из конопляного семени люди научились достаточно давно, например конопляное молоко.

Растительное молоко из конопли

Продукт может показаться обычным растительным молоком, но конопляное молоко нечто большее! И всё благодаря конопляному семени! В его состав входит более 20% белка, один из которых – альбуминовый, придающий конопляному молоку специфических привкус натурального продукта. Специалисты утверждают, что при украшении некоторых видов натурального кофе, конопляное молоко даёт почти идеальную стойкость пены и благодаря мелкоячеистой структуре, хорошо фиксирует узор.

По своим диетическим свойствам, конопляное молоко помогает сохранить стройную фигуру, но при этом снабжает мышцы легкоусвояемым белком и омега-6 жирными кислотами. В одном стакане конопляного молока содержится: 4 гр. белка: 6 гр. полиненасыщенных жирных кислот: 6 гр. быстроусвояемых углеводов. Энергетическая ценность 200 мл – 92 калории.

Конопляным молоком можно заливать хлопья или сварить из него кашу, по цвету и органолептическим характеристиками, оно очень напоминает коровье молоко. Уровень совпадения по индексу Мишлен – 96%. Но вместе с тем, у конопляного молока нет никаких противопоказаний, в отличии от молока животного происхождения. А спортсмены могут дополнительно повышать содержание протеина, используя новые концентраты.

Конопляный протеин – идеально сбалансированный состав

В промышленных масштабах, на перерабатывающих комплексах Канады и США, из конопляного семени извлекают изолированный протеин. В некоторых вариантах поставки, к потребителю поступает 80% конопляный протеин для спортивного питания. Хотя он идеально сбалансирован по пищевой ценности, но для спортсменов необходимо повышенное содержание легкоусвояемых аминокислот. Поэтому концентрат растительного белка из каннабиса дополняют изолированными вытяжками аминокислот.

Даже без ароматизаторов, конопляный протеин имеет приятный аромат и бархатистый привкус. Он прекрасно растворяется в конопляном молоке, и в определённые разгрузочные дни, может служить источником монопитания. Так как в его состав входит полный комплекс незаменимых аминокислот.

Как продукт для бизнес-сегмента, конопляный протеин имеет все шансы в Украине. И прежде всего это благодаря многовековым традициям и мощной научно-технической базе. Ведь прежде чем перерабатывать конопляное семя, его надо вырастить.

Источник: https://dubaseed.com/dlya-novichkov