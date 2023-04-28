Офіс генерального прокурора домігся стягнення понад 210 млн гривень штрафних санкцій з підприємства на користь міністерства оборони.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.Господарський суд Києва задовольнив позов міноборони до комерційного товариства за неналежне виконання зобов’язань за договором постачання майна, а саме — тактичної камуфляжної форми для потреб Збройних сил України, про стягнення попередньої оплати та штрафних санкцій.Суд погодився із доводами прокурора та оборонного відомства про неналежне виконання підприємством обов’язків під час дії воєнного стану та необхідність стягнення попередньої оплати і штрафних санкцій.Раніше ми повідомляли, міністр оборони Олексій Резніков заявив, Україна в майбутньому отримає від союзників авіацію.Нагадаємо, в РФ суд оштрафував власника Вікіпедії за невидалену статтю про один із військових підрозділів Росії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.