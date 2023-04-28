Внаслідок ракетного удару росіян по багатоповерхівці в Умані загинуло троє людей. Рятувальна операція триває.Про це написав начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його Telegram.»За інформацією на цю хвилину, російські ракети забрали життя 3 людей. Ще 8 — травмовані», — зазначив Табурець.У міністерстві внутрішніх справ повідомили, що дві російські ракети пошкодили три багатоповерхівки. Постраждалим надають медичну допомогу. Пошуково-рятувальні роботи тривають.Сьогодні вночі, 28 квітня, близько 4 години ранку російські окупанти атакували Україну. З літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря випустили по 23 ракети, більшість знищили сили ППО.Нагадаємо, вночі, 28 квітня, в небі над Києвом було знищено 11 ворожих ракет.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.