Внаслідок ракетного удару росіян по Дніпру загинуло двоє цивільних.Про це написав мер Дніпра Борис Філатов, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його Telegram.»Ракетна атака російської окупаційної армії по Дніпру призвела до загибелі молодої жінки та трирічної дитини. Чекаємо офіційної інформації від військової адміністрації», — зазначив Філатов.Російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Поцілили в багатоповерхівку, інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.Нагадаємо, в Україні сьогодні вночі, 28 квітня, оголошено масштабну повітряну тривогу.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .