Російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Умані Черкаської області.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram спікера поліції Черкаської області Зої Вовк.Повідомляється, що одна ворожа ракета потрапила до багатоповерхового будинку. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. На місці розпочато рятувальну операцію.Оновлено (7:34)За інформацією Уманської міськради, в загальноосвітніх закладах сьогодні навчання дистанційне. В дошкільних навчальних закладах працюють чергові групи.Оновлено (7:26)За інформацією голови Черкаської ОВА, в Умані триває рятувальна операція. Повідомляється, що російські ракети забрали життя 3 людей.Ще 8 – травмовано. Оновлено (6:22)За даними глави ОВА, внаслідок ракетного удару п’ятеро людей отримали поранення, всі вони госпіталізовані.Оновлено (6:20)За інформацією Уманської міськради, в Уманській гімназії №5 розгорнуть оперативний штаб допомоги потерпілим.Оновлено (6:00)Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив, що в Умані є два влучення крилатих ракет: до житлового будинку та складських будівель. На місці працюють усі служби.Раніше ми писали, у Дніпрі та Полтавській області сьогодні вночі, 28 квітня, було чути вибухи, повітряну тривогу оголосили по всій Україні.Нагадаємо, вночі, 28 квітня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, попередили про загрозу ракетної атаки.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.