Сьогодні, 28 квітня, після нічних заморозків у західних областях, дощі пройдуть у східній частині, місцями з грозами, а також у Полтавській області, в районах та навколо Дніпра, на Запоріжжі, Херсонської області та в Криму.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.»На решті території України опади малоймовірні, з’явиться сонце», — розповіла вона.За словами синоптика, температура повітря трохи «схаменеться і вирівняється» до помірних +12….+15 градусів.»У східних областях вона становитиме впродовж дня чудові +17…+22 градуси», — додала Діденко, зазначивши, що вітер буде рвучким, сильним, хіба що на заході більш сумирний, невеликий.Погода у КиєвіУ столиці в п’ятницю буде сухо, навіть пробиватиметься сонце, потепліє вдень до +12,+13 градусів.»У столиці та околицях 29-30 квітня, особливо при проясненнях, вночі є ймовірність заморозків!» — попередила вона.Як повідомлялось, у четвер, 27 квітня, у Карпатах продовжувала вирувати зима. У горах ударив сильний мороз до 11 градусів. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.