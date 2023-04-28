Франція мобілізує армію для гасіння лісових пожеж на місяць раніше, ніж зазвичай через загрозу засухи.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.Франція готує війська для гасіння лісових пожеж і їх літальні апарати на місяць раніше, ніж зазвичай через побоювання, що рекордна за останні 16 років засуха, яка сталася в Європі у 2022 році, коли було знищено 785 000 гектарів земель повториться.»Минулого року у нас були лісові пожежі ще в червні, тому ми вирішили максимально мобілізувати сили, а авіація та наземні війська мають бути повністю готовими до 1 червня», — зазначив генеральний інспектор цивільної безпеки Франції Франсуа Пені. Посуха загрожує врожаю у Південній Європі другий рік поспіль. Засуха призводить до в’янення посівів та затримки посівних робіт, що може призвести до подальшого зростання продовольчої інфляції.Нагадаємо, 2023 рік може стати найспекотнішим в історії. Світ може побити новий рекорд середньої температури через зміну клімату.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.