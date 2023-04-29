Китай провів евакуацію з Судану 668 громадян КНР та 10 осіб інших національностей, використавши два кораблі Військово-морських сил.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.Евакуація відбувалась з порту Джидда. В операції брали участь корабель забезпечення Weishanhu та ракетний есмінець Nanning. На їхньому борту перебували майже 500 офіцерів та матросів, спецназ, а також гелікоптер.Нагадаємо, 15 квітня у столиці Судану Хартум та низці інших міст спалахнули бої між армією та Cилами швидкого реагування.Країни почали евакуйовувати звідти своїх громадян. Наприклад, турецький військовий літак С-130, що виконував місію з евакуації турецьких громадян, потрапив під обстріл.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.