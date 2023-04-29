Окупанти під виглядом «евакуації» планують депортувати до РФ всіх школярів з Горлівки Донецької області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.За інформацією ЦНС депортація має відбутись в кінці навчального року. Вивозити їх планують під виглядом «евакуації», а батькам доведеться їхати разом з дітьми.»Це робиться для того, аби вивезти українців до РФ, асимілювати їх та знищити їхню українську самоідентичність. Все це є ознакою геноциду згідно з нормами міжнародного права», — пишуть в ЦНС.Нагадаємо, що уповноважений Верховної ради України з прав люди Дмитро Лубінець заявив, що ООН могла б створити місію для повернення депортованих Росією українських дітей, а не лише висловлювати занепокоєння.А 26 квітня повідомлялось, що на територію України повернули ще трьох дітей, яких незаконно вивезли до Росії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.