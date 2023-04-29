Сьогодні, 29 квітня, в Україні переважно буде досить тепла погода, але пощастить не всім. До прохолодного повітря місцями може долучатися рвучкий вітер та дощі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.»Протягом дня суботи максимальна температура повітря становитиме +11…+16 градусів, в Луганській області — +17…+20 градусів», — розповіла вона.Але, за даними синоптика, вздовж смуги Харків — Полтава — Дніпро — Запоріжжя — Миколаїв — Херсон увірветься холодніше повітря.»У цій зоні очікується лише +9…+12 градусів», — констатувала Діденко.Крім цього, у східній частині очікується рвучкий, часом до штормових поривів, вітер північно-західного напрямку.А Дощі пройдуть на сході. місцями у центральній частині та на півдні, окрім Одеської області»Решта України — у сухій погоді», — попередила синоптик.Як повідомлялось, частину України на вихідних накриють дощі з грозами. При цьому очікується штормовий вітер.Нагадаємо, з 29 квітня по 2 травня у Києві та області очікуються заморозки. Температура повітря досягатиме 0 градусів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.