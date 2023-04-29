Документи з грифом «секретно» про підводний човен HMS Anson Королівського флоту Великобританії знайшли в туалеті пабу в графстві Камбрія.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.За інформацією видання, файли з подробицями про HMS Anson були залишені в пабі мережі Wetherspoons на залізниці Фернес. В документах йшлось про внутрішню роботу атомного підводного човна. Вони використовувалися підводниками, які вивчають, як ізолювати та розгерметизувати елементи її системи.Представник Королівського флоту зазначив у коментарі виданню, що документи носять «загально-навчальний характер» і не містять секретної інформації. Наразі у флоті проводять службове розслідування з цього приводу.Нагадаємо, що американський льотчик Джек Тейшейра, якого підозрюють у витоку секретних документів Пентагону, цікавився розстрілами та погрожував убивствами у соцмережах.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.