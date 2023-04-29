На окупованих територіях Херсонської області загарбники посилили фільтраційні заходи.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.Так, в населених пунктах Малоолександрівка, Новомиколаївка, Скадовськ та Лазурне, проводяться масові обшуки жилих приміщень та перевірка телефонів. Основну увагу приділяють мешканцям, які мають сімкарти українських операторів.А в населеному пункті Боково-Хрустальне Луганської області військовослужбовці російських окупаційних військ грабують оселі місцевих жителів.Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що в одну з лікарень Херсонської області привезли велику кількість важкопоранених російських військових.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.