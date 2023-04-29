29 квітня православні християни вшановують пам’ять трьох сестер – мучениць Солунських. Йдеться про Агапію, Ірину та Хіонію.У матеріалі Styler читайте, що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.Що відомо про церковне святоТри сестри Солунські жили в III-IV століттях, на околицях міста Аквілеї в Італії. Вони рано залишилися сиротами, вели благочестиве життя та відмовляли багатьом шанувальникам. Про їхню неприступність почув імператор — він подивився на сестер і звелів відвезти їх до Македонії, де вони мали вибрати собі наречених.На Аріну зазвичай працюють у саду та городі. Білять стовбури дерев, а також сіють гречку. Висаджують у спеціальні ящики-зруби розсаду капусти та помідор. За народними прикметами дні після Арини зазвичай сонячні і теплі, що добре для молодих культур.Цього народного свята читають відворотні змови для розлуки чоловіка із суперницею.Що не можна робити сьогодні Не можна позичати гроші і дарувати подарунки. Не можна влаштовувати великі застілля та сильно налягати на алкоголь. Не можна знімати пробу з паски, яєць та інших святкових страв.Народні прикмети На вільсі розпустилися квіти — настав час засівати гречку. На Арину пора випалювати траву на полі. Чути уві сні дзвін – до пожежі.Хто святкує іменини29 квітня іменини відзначають власники таких імен: Леонід, Михайло, Павло, Тимофій, Аріна, Василина, Галина, Ірина, Ніка.Читайте також, коли Великдень 2024 року і всі дати для православних і католиків на 10 років вперед.Крім того, читайте, які церковні свята в Українівідзначатимемо у травні 2023 року.