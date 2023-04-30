В залишках останніх ракет, якими Росія била по території України були знайдені іноземні компоненти.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.Він зазначив, що в ракетах маркування, фарба та метал — російські, тоді як все інше — іноземні компоненти.»Крилата ракета — це фактично безпілотний літак, який коштує мільйони доларів. Там десятки тисяч високотехнологічних деталей. Росія їх, безумовно, не може виготовляти, це факт. На жаль, вона їх може діставати, мабуть. Можливо, має певний запас, але через треті країни, шляхом контрабанди вони, можливо, їх і отримують», — сказав Ігнат.Речник Повітряних сил наголосив, що саме по цій причині санкційний тиск на РФ має бути на всіх рівнях.Нагадаємо, також Ігнат казав, що Росія продовжує випускати ракети, але темпи виробництва невисокі, адже це високотехнологічна зброя і для її виготовлення потрібен час.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.