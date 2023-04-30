В ніч на 30 квітня росіяни обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.Росіяни обстріляли місто з артилерії — пошкоджено 7 приватних будинків, стільки ж господарчих споруд, теплиця, мікроавтобус, легковий автомобіль та лінія електропередач.Люди не постраждали, зазначив Лисак.Нагадаємо, 24 квітня російські військові обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки було пошкоджено приватні будинки.Окрім того, 19 квітня, окупанти обстріляли дві громади у Дніпропетровській області, є пошкодження.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.