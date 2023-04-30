Влада Брянської області Росії заявила, що в селищі Суземка сталася пожежа та обвал будинку. В якості причини назвали «обстріл українськими військами».Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію губернатора Брянської області РФ Олександра Богомаза.»За попередніми даними, один житловий будинок зруйнований повністю, ще два будинки мають часткові руйнування. На місці продовжують працювати оперативні служби», — написав він.Також Богомаз додав, що нібито внаслідок обстрілу загинули дві людини. Пізніше він написав про ще один «обстріл» — в цей раз сили ППО буцімто збили декілька снарядів з РСЗВ.Нагадаємо, що у Брянській області безпілотник вдарив по військкомату в Новозибкові. Росіяни заявляють, що до цього нібито «причетні українські військові».А в неділю 16 квітня, у російському Брянську також заявили про «атаку» безпілотника, начиненого вибухівкою.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.