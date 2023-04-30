В суботу, 29 квітня, в столиці Ізраїлю Тель-Авіві пройшов черговий протест проти судової реформи.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.Видання зазначає, що в понеділок парламент має провести відкрите засідання, тож мітинги як противників, так і сторонників реформи, посилюються. Наразі невідомо скільки точно вийшло людей на вчорашню акцію.Раніше ми писали, що сотні тисяч ізраїльтян протестують проти ухвалення судової реформи в країні.Після прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під тиском масових протестів відклав ухвалення закону про судову реформу до літа.А нещодавно відбулась масова акція на підтримку реформи. Нетаньяху сказав, що вона «дуже зігріла йому серце».Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.