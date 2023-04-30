30 квітня за православним календарем вшановують пам’ять святого Зосима, якого ще називають Зосим Бджільник. Вважається, що саме він є покровителем бджіл і пасік.Про заборони, прикмети, традиції та іменини цього дня — читайте в матеріалі Styler. Що відомо про святого ЗосимаЗа переказами, він із дитинства цікавився духовним життям і християнством. Згодом юнак познайомився з ченцем Германом, який жив на Соловецькому острові. Вони побудували там келію, до якої почали приїжджати ченці та учні.Охочих приїхати до келії було так багато, що святі звели храм. Ігуменом його став святий Зосим. Відтоді він відомий як духовний наставник і завзятий захисник християнства.Що не можна сьогодні робити Не можна довго видивлятися у дзеркало. В останній день квітня ввечері не можна пекти хліб. Предки вірили, що він принесе хвороби та нещастя. У цей день нікому не розповідайте свої сни.Традиції 30 квітняВ останній день весни наші предки вшановували бджіл і тому виставляли надвір вулики. Для цього вони проводили спеціальний ритуал: накривалися столи з хлібом та сіллю, ставили келихи з водою, а потім обходили всі вулики з запаленою свічкою, окропляли їх святою водою.Потрібно було обов’язково промовити: «Рой роїться — Зосима веселиться».Крім того, 30 квітня завзято їли мед, пили медовуху, щоб зміцнити здоров’я та мати гарний врожай меду цього року.Народні прикмети цього дня На вишню сідають бджоли — добре вродять плодові дерева. Бджоли літають ліниво — буде мало меду. На вільсі багато сережок — добре вродить овес, а якщо багато шишок — ячмінь. Пішов дощ вранці — до ясного дня. На який хліб полетіли бджоли, того врожаю чекати. Якщо бджоли добре пережили зиму, буде хороший урожай гречки. Мурахи в будинку — на щастя. Граки грають — на хорошу погоду.Хто святкує іменини30 квітня свій день ангела відзначають Михайло, Марія, Тамара, Федір, Олександр. Раніше ми розповідали, чому не можна ставити на стіл пусту пляшку.А ще писали про те, кому зі знаків Зодіаку не буде щастити у травні.