Суддя скасував рішення про призупинення роботи Telegram у Бразилії.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на g1.Суддя заявив, що рішення «є необґрунтованим, враховуючи широке зазіхання на свободу спілкування на всій території країни тисяч людей, абсолютно не пов’язаних з фактами, що розслідуються». Однак щоденний штраф у розмірі 1 млн реалів (7 млн 321 тисячу гривень), що був накладений судом за нібито відмову компанії надавати поліції всі дані про неонацистів, які користуються соцмережею, зберігається.Нагадаємо, 26 квітня, стало відомо, що в Бразилії суд заборонив Telegram, оскільки соцмережа відмовилася надавати дані про адміністраторів і учасників неонацистських груп.Проте наступного дня Telegram оскаржив рішення бразильського суду щодо блокування соцмережі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.