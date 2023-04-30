Погода в Україні сьогодні, 30 квітня погіршиться. В одних регіонах прогнозують дощі, а в інших заморозки, при цьому місцями ще й посилиться вітер.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа даними синоптиків, сьогодні в країні мінлива хмарність. У південних, східних, більшості центральних областей вночі помірні (у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях вночі місцями значні), вдень невеликі дощі.Температура повітря вночі коливатиметься в межах +5 +10 градусів, а вдень +10 +15 градусів. На решті території без опадів.Лише вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями невеликий дощ, температура вночі складатиме +1 +6 градусів.При цьому в західних областях на поверхні ґрунту, а також у північних, Вінницькій та Хмельницькій областях в повітрі заморозки 0-5 градусів. В даних регіонах температура вдень підніметься до +11 +16 тепла.Синоптики прогнозують, що вітер сьогодні буде північно-східний, а у західних областях північно-західний, 7-12 м/с. Разом тим у південно-східній частині місцями пориви до 15-20 м/с.На високогір’ї Карпат вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі впаде до 0-5 градусів морозу, а вдень підніметься до +3 +8. Погода в КиєвіВ Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Вночі по столиці заморозки 0-2 градуси, а вдень температура повітря підніметься до +13 +15 тепла.Нагадаємо, раніше синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає.Додамо, також ми писали, якою буде погода в Україні в травні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.