Погода в Україні 1 травня буде з дрібними дощами. У деяких областях очікується похолодання.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа даними синоптиків, сьогодні по всій Україні хмарно з проясненнями. У південно-східній частині та східних областях невеликий дощ. На решті території без опадів. Вітер переважно північний, у західних областях вдень південно-східний, 5-10 м/с.На півночі та сході трохи похолодає. Температура повітря вдень у середньому по Україні буде у межах від +12 до +17 градусів. В Одеській області вдень до +20, а в Карпатах до +10.Вночі температура опуститься до +1 +6 градусів. На півночі та у Вінницькій області можливі невеликі заморозки. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні мінлива хмарність, але без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть +15 +17 градусів, а вночі +4 +6 градусів.Нагадаємо, у Києві 30 квітня знову виріс рівень води у Дніпрі. На лівому березі столиці залишаються підтопленими парки та приватні будинки.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.