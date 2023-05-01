Згідно з чинними правилами, при зміні паспортних даних українці повинні протягом 10 днів обміняти права водія. Зробити це можна онлайн або офлайн.Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Головний сервісний центр МВС.»У разі зміни персональних даних (прізвища, ім’я чи по батькові) посвідчення водія потрібно замінити протягом 10 днів», — повідомляють в центрі.

Обмін посвідчення водія при зміні персональних даних можна здійснити в будь-якому сервісному центрі МВС (офлайн) або онлайн через Електронний кабінет водія (онлайн).Офлайн

Щоб замінити старі права на нові, необхідно звернутися до Сервісного центру МВС, маючи при собі: паспорт, ідентифікаційний код; наявне посвідчення водія; документ, що підтверджує зміну персональних даних; медичну довідку (на час дії воєнного стану — необов’язкова).У сервісному центрі нададуть послугу протягом робочого дня. Вартість послуги не перевищує 270 гривень.ОнлайнЗамінити права онлайн можна через Електронний кабінет водія, заповнивши всі необхідні поля, а також надавши скан-копію паспорта та документа, що підтверджує зміну персональних даних.Отримати права можна поштою, кур’єрською доставкою чи забрати у сервісному центрі МВС.

Термін надання послуги: до 15 днів, а вартість: 270 гривень за бланк та 294 гривні за доставку.Нагадаємо, ми повідомляли, як отримати міжнародні водійські права.До того ж з кінця 2021 року в ГСЦ втілили ще одну новацію в національному посвідченні водія — адаптували його до європейського зразка. У документі фіксується відмітка у вигляді коду «78», якщо практичний іспит ви складали на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.