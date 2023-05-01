– Я могу сказать свое мнение? – Пожалуйста, говорите. – Вот вы предлагаете Рабиновича, а, между прочим, у него дочь — проститутка. – Что вы говорите? У Рабиновича вообще нет дочери. У него четыре сына! – Ну, я сказал свое мнение, а вы решайте. (Пускай теперь оправдывается)…

Как тут не вспомнить этот популярный в народе анекдот. Люди нередко используют все возможные и невозможные способы для поднятия собственного рейтинга. Часто – за счет искусственного понижения рейтинга конкурента. Черный PR, ложная информация и откровенные фейки, манипуляции и контрагитация – все идет в ход.

Последнее время основным полем для использования грязных технологий стал Интернет. И если ранее он больше выполнял, так сказать, вспомогательную функцию, то сегодня 2/3 компрометирующей фейковой информации «знатоки» распространяют именно в Сети. Грань между привычным, нормальным PR и откровенной заказухой + чернуха (черный PR) становится все меньшей и меньшей.

В США сама концепция PR – очень популярна и не имеет такого негатива, как в странах постсоветского пространства. У меня как-то, помню, была встреча с крупным украинским бизнесменом. Когда тот лишь услышал слово «PR», то его как будто бы перекосило. Для него эта тема была вроде как о чем-то непорядочном или грязном. Как, например, если говорить о лоббизме, который в той же Украине воспринимается негативно, а в США – это элитно и даже почетно. Все компании, политические группы это делают. Лоббизм считается у нас вполне нормальным явлением. А PR в США – это просто услуга. Она не почетная, никакая не элитная, а просто нейтральная услуга. Мы не «покупаем» конкретные публикации или какие-то иные информационные продукты. Мы генерируем информацию. У нас очень распространен кризис-менеджмент. Когда все же идет какой-то негатив, куда-то он потом просочился, то у нас соответствующие специалисты (а их много) стараются исправить ситуацию. Часто кризис-менеджеры работают с адвокатскими фирмами, чтобы все было законно и правильно.

Я не раз слышал, что в странах постсоветского пространства в основном принята покупка каких-то вещей: тебе дают «меню», ты покупаешь предложения и это – твой PR. Все это либо наполовину, либо полностью тайно. В США же считается, что PR – легальное и этичное влияние на публичное мнение. Люди в США нанимают PR-фирмы. Контракты с ними подписываются минимум на год. PR-специалисты потом встречаются с медиа, объясняют детали о клиенте, отрабатывают правильную тематику и так далее. Конечно же, есть диапазон, который проплачивается. Но, это уже – больше теневая сторона медали.

Приведу пример из собственной жизни. У меня самого были ситуации, когда мои соперники или конкуренты заказывали против меня черный PR. Везде это существует и США тут не исключение. Есть «журналисты», которые писали обо мне полные глупости. К примеру, есть у нас один такой, которого очень мало кто знает. Зовут его Кевин Холл. Когда-то он работал в большой компании, которая потом обанкротилась. Сейчас он работает в журналистской организации OCCRP. Там вроде как занимаются расследованиями тех или иных ситуаций, что-то находят и потом расследуют. Делают они это либо за свой счет, либо с каким-то минимальным финансированием. Этот Холл в свое время писал обо мне всякие грязные статьи. Боялся придумать уж что-то очень плохое, поэтому выдумывал всякие небылицы, вроде как я встречался когда-то с Манафортом, какие-то еще причуды у него были в его публикациях. Это не соответствовало ни жанру новостей, ни реальной картине. Свои мысли он ничем не подтверждал, поскольку тогда на него можно было бы подать в суд. Были в основном его субъективные оценки, мол, «кажется; из этого может следовать; тут можно допустить; все намекает на то или это» и так далее. Как правило, такие «журналисты», о которых в США никто не знает, постоянно стараются утвердиться именно за счет поливания грязью других людей. Много полных ничтожеств, которые именно таким образом стараются делать себе имя. Никакую конкретику, никакие факты, как правило, они не указывают. Ибо, потом за это можно отвечать перед судом. Но, они так делают, поскольку из-за нашего известного «кейса Салливана» судится с журналистами в США довольно сложно. Сложно потому, что любая публичная фигура должна доказать, что информация в публикации была умышленно направлена на подрыв его репутации. Умышленно! А это доказать крайне сложно. Это – высокий стандарт. Реально доказать, но это довольно долго и очень затратно.

У нас настоящие журналисты не хотят рисковать и писать всякое без фактов и подтверждений. Для них это – не просто карьерные риски, они просто могут оказаться «козлами отпущения» если их статьи неправдивые. Но, сейчас новая волна пошла – смешивание новостей с комментариями, когда ситуация не просто репортируется, а она разбавляется личными комментариями, субъективными точками зрения, мнениями. А личные комментарии, понятное дело, намного тяжелее оспаривать в суде.

У нас существует черный PR и только сейчас в США стали отчетливо осознавать всю глубину вопроса. Концепция фейковых новостей очень распространена. Появляется много блогеров, которые записывают свои комментарии и высказывают личные точки зрения по тем или иным вопросам. В некоторых темах они вообще ничего не понимают, но хотят, чтобы на них обратили внимание. Поэтому, настоящим журналистам в такой ситуации довольно сложно работать. Это – проблема. Любой же человек может сказать, что он – журналист и в своем блоге потом комментировать все, что угодно. Нет правил и нет наказаний, ибо, как я уже отмечал, судится очень тяжело. Поэтому журналисты, которые что-то придумывают и этим реально наносят вред обществу, остаются в итоге практически безнаказанными.

Самая большая проблема, на мой взгляд, это – безответственность. Да, свобода слова очень ценна и важна для свободной страны. Но, мы недооцениваем роль и влияние тех, кто извращает факты и коверкает информацию. На них нет управы. И я так считаю не один. Пока люди не попали под грязь, пример которой я приводил выше и которую испытал на себе, они не понимают, насколько это может быть тупо и примитивно.

В той же Украине, как мне рассказывали, люди знают, что много чего проплачивается, и они уже заранее готовы к тому, что любая информация может быть заангажированной. В США же в этом плане больше наивности. Американцы намного больше верят тому, что они читают или слышат, часто воспринимая откровенно ложные новости либо субьетивную точку зрения за чистую монету. Особенно при нынешнем развитии Интернета там может появиться все, что угодно. И эта безответственность некоторых «журналистов» + возможность писать или говорить все, что захочется, а потом это будут читать и слышать миллионы людей – это, на мой взгляд, только усугубляет ситуацию с правдивым освещением событий.

Но, не все так бывает для некоторых радужно. Приведу пример Питера Тиля – мультимиллионера, основателя PayPal и Palantir, первого внешнего инвестора Facebook. Он пострадал в 2007 году от клеветы, обмана и грязных атак на него со стороны медиа-платформы Gawker (это была очень агрессивная желтая пресса). Через 9 лет Тиль финансово сопровождал судебное дело известного рестлера Халка Хогана, который пострадал от этой же медиа-компании Gawker. И в этом процессе Тиль ее обанкротил! Суд тогда вынес решение в пользу Хогана и обязал Gawker выплатить компенсацию рестлеру в размере 140 миллионов долларов. Уже потом Питер Тиль признался, что финансово помогал Хогану в этом судебном процессе, который длился довольно долго. Вывод: в Gawker годами писали разные гадости и сплетни о бизнесменах из Силиконовой долины, атаковали Питера Тиля, не на того нарвались, он им этого не простил и в правильный момент их просто уничтожил.

Медиа у нас тоже понимают, что если у них будет жесткая ответственность, то их заработки упадут. Вот поэтому разные грязные ситуации и случаются. Чтобы напасть на какого-то человека или его семью, их начать уничтожать, я считаю, нужно быть нерациональным социопатом. А часто журналисты не смотрят на последствия того, что они делают: написали статью о ком-то, кого-то высмеяли, кому-то жизнь испортили и… пошли дальше других уничтожать.

Я поддерживаю Питера Тиля в том, что он тогда сделал. Просто, это нужно делать системно. Тогда можно поменять подходы и улучшить систему. Надеюсь, что это произойдет в недалеком будущем. Правда, для этого нужен значительный ресурс и организация, которая будет отстаивать изменения в законах. Это – процесс, тут моментально ничего не будет. Это – движение, которое в итоге что-то поменяет и уровень достоинства нашей прессы и PR поднимется. Все взаимосвязано. Надеюсь, что так обязательно произойдет.

Юрий Ванетик, адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США)