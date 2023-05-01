Українські сили ППО сьогодні вночі, 1 травня, знищили усі ворожі цілі у повітряному просторі столиці.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської МВА.»Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану повітряну атаку України. Другу поспіль за останні 3 дні. За попередньою інформацією, обстріл ракетами було здійснено з літаків стратегічної авіації (типу Ту-95МС)», — йдеться у повідомленні КМВА.Повідомляється, що війська РФ завдавали удару комплексно – одночасно крилатими ракетами та дронами. За попередньою інформацією, у повітряному просторі Києва силами української ППО всі ворожі ракети та БПЛА було знищено. Дані уточнюються.За оперативними відомостями на даний момент – жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано. Раніше ми писали, що у всіх регіонах України сьогодні вночі, 1 травня, було оголошено повітряну тривогу.Також повідомлялося, що вчора, 30 квітня, у Дніпропетровській області було чути звуки вибухів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.