Посол Британії в Україні сьогодні вранці, 1 травня, прокоментувала роботу українських сил ППО.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла Британії в Україні Мілінди Сіммонс.»Зараз на вулиці шумно. Зважаючи на звук, схоже, що українській ППО доводиться відповідати на «первомайський будильник» Росії», — заявила посол Британії в Україні. Раніше ми писали, що українські сили ППО сьогодні вночі, 1 травня, знищили усі ворожі цілі у повітряному просторі столиці.Крім того, повідомлялося, що в усіх регіонах України сьогодні вночі, 1 травня, було оголошено повітряну тривогу. Роботу українських сил ППО підтвердили у Київській ГВА, а також керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.Також повідомлялося, що вчора, 30 квітня, у Дніпропетровській області було чути звуки вибухів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.