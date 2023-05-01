У Польщі відкрито реєстрацію на програму Health4Ukraine, за допомогою якої українці можуть отримати гроші на ліки у місцевих аптеках.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.Для шукачів притулку з України, які перетнули кордон після 24 лютого, доступна програма фінансової допомоги на придбання ліків Health4Ukraine.Головною умовою для приєднання до програми є пред’явлення документа, що підтверджує надання польського ідентифікаційного номера PESEL.Так, програма передбачає виділення 500 злотих, з яких 350 злотих йде на покриття ліків за рецептом та 150 — за ліки без рецепта. У рамках цієї програми допомогу зможуть отримати до ста тисяч українців, які зараз мешкають у Польщі.Як приєднатися до програми Health4Ukraine?1. заповніть електронну реєстраційну форму;2. дочекайтеся поки ваша заявка та дані будуть перевірені організаторами;3. після чого ви отримаєте повідомлення на адресу електронної пошти, вказану під час реєстрації. Повідомлення містить штрих-код із цифрами, що дозволяє купувати ліки в аптеці, а також авторизуватися на сайті або у спеціальному додатку.Нагадаємо, раніше ми писали, як доїхати у Польщу безкоштовними автобусами.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.