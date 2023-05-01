Батьки чи законні опікуни можуть внести інформацію про неповнолітніх дітей до своїх закордонних паспортів. Для цього їм достатньо звернутися до дипломатичної установи та подати відповідні документи.Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Мінреінтеграції.Зазначена новація насамперед орієнтована на громадян, які вимушено залишили Україну у зв’язку з агресією Росії чи терміново повертаються в країну.Перелік необхідних документів: заява про внесення інформації про дитину; свідоцтво про народження дитини; паспорт батьків або документ особи як законного представника (якщо йдеться про опіку, потрібне рішення суду про встановлення опіки), дві фотокартки дитини розміром 3х4 см; копії паспортів дитини (якщо є), копії українського паспорту у вигляді ID- картки, навіть якщо закінчився строк дії.Раніше ми писали про те, що українці за кордоном можуть відновити свої паспортиТакож нагадаємо, українці за кордоном можуть оформляти відразу два паспорти — український і закордоннийТермінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.