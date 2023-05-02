Колишнього заступника міністра оборони Ірану Алірезу Акбарі, який був шпигуном і протягом десятиліття надавав Великій Британії цінні розвідувальні дані про іранські ядерні та військові програми, стратили в січні 2023 року.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The New York Times.Видання зазначає, що чоловік довгий час жив подвійним життям. Ділитися інформацією з британською розвідкою він почав ще в 2004 році. У квітні 2008 року Британія отримала і передала Ізраїлю та західним спецслужбам розвідувальні дані про «Фордо» – об’єкт зі збагачення урану глибоко в підземному військовому комплексі, який був частиною зусиль Ірану зі створення ядерної бомби. Це змінило уявлення світу про ядерну програму Тегерану.У публікації NYT йдеться, що в 2019-му влада Ірану отримала інформацію від російської розвідки, що Акбарі розкрив існування таємної іранської програми зі створення ядерної зброї далеко в горах поблизу Тегерана.У січні 2023 року, трохи більше ніж через три роки після арешту Акбарі, іранська влада оголосила, що він був шпигуном. Британія ніколи публічно не визнавала, що Акбарі, який отримав британське громадянство у 2012 році, працював на них.Раніше ми писали, в рамках операції по забезпеченню дотримання санкцій США конфіскували іранську нафту на танкері в морі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.