Сьогодні, 2 травня, Японія та Південна Корея провели свою першу за сім років двосторонню зустріч міністрів фінансів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.»Країни домовилися відновити регулярний фінансовий діалог у належний час», — заявив міністр фінансів Японії Шуничі Судзукі. За його словами, діалог, швидше за все, проводитиметься щороку.Відновлення двосторонніх переговорів міністрів фінансів відбувається напередодні запланованого наступного тижня візиту прем’єр-міністра Японії Фуміо Кішиди до Південної Кореї.»Ми стикаємося з такими інцидентами, як розробка Північною Кореєю ракетно-ядерної зброї та вторгнення Росії в Україну. Японія вважає вторгнення РФ неприйнятним, і дві країни повинні вирішувати проблеми разом», — сказав Судзукі на зустрічі зі своїм південнокорейським колегою Чу Кен Хо.Судзукі також висловив сподівання, що Японія та Південна Корея зможуть продовжити двосторонній фінансовий діалог і що це сприятиме покращенню відносин між двома країнами. Раніше ми писали, що президент США Джо Байден проведе тристоронню зустріч з лідерами Японії та Південної Кореї у Хіросімі, коли він вирушить до міста на саміт «Великої сімки».Також, за даними ЗМІ, Японія, як головуюча країна в G7, хоче ухвалити документ щодо ядерного роззброєння та нерозповсюдження ядерної зброї.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.