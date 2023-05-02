На газоконденсатному родовищі Жанажол в Актюбінській області на заході Казахстану сталася пожежа.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Turan Times.Повідомляється, що опіки різного ступеня отримали чотири особи, які їх госпіталізували. Повідомлення про спалах на території газопереробного заводу на родовищі Жанажол надійшло вдень 1 травня.За попередніми даними, джерелом пожежі стала установка для отримання легких вуглеводнів. У гасінні пожежі брали участь 52 рятувальники та дев’ять одиниць техніки.»Чотирьох робітників, які отримали опіки, екстрено було госпіталізовано до центральної лікарні Темирського району. Стан постраждалих стабільно тяжкий», — заявили в адміністрації Актюбинської області. Раніше повідомлялося, що казахстанська нафта може допомогти забезпечити енергетичну безпеку Чехії після припинення імпорту із РФ.Також ми писали, що Казахстан збільшив експорт нафти в обхід Росії у першому кварталі 2023 року, прагнучи знизити свою залежність від країни-агресора.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.