2 травня християни вшановують пам’ять ченця Іоанна Ветхопещерника.У матеріалі Styler читайте, що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.Традиції цього дняІоанна назвали Ветхопещерником, тому що він жив у печерах Старої Лаври. Ще його називали Палеврит чи Палеолаврит. Про нього насправді мало відомо. Вважається, що своє життя святий прожив у 8 столітті. В юності пішов до Єрусалиму до святих місць. А потім оселився у монастирі для чоловіків преподобного Харітона. Він вів життя аскету і домігся духовних високостей. Через деякий час його звели у священний сан.Ця дата – гарний день для творчості та рукоділля. Незаміжні дівчата цього дня вишивають весільні полотна. Хорошою прикметою сьогодні вважається висушувати одяг та білизну на сонці. Такий одяг матиме позитивну енергетику.Головні прикмети цього дня Якщо день похмурий та дощовий, значить, червень буде сухим та сонячним. Тепло на Івана Ветхопещерника означає холодний кінець місяця. Хмари, що швидко біжать по небу, – до сухих днів. Безвітряний захід сонця золотистого кольору – на хорошу погоду найближчими днями. Якщо до цього дня береза розпустилася раніше за вільху або клен, то літо буде посушливим.Що не можна робити у цей деньЦього дня забороняється приміряти чуже взуття, інакше притягнете до себе чужі проблеми, через які вам доведеться побігати та оббити безліч порогів.У кого день ангела2 травня іменини відзначають власники таких імен: Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян.Читайте також, коли Великдень 2024 року і всі дати для православних і католиків на 10 років вперед.Крім того, читайте, які церковні свята в Україні відзначатимемо у травні 2023 року.