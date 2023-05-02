Російські війська за минулу добу здійснили 71 обстріли Херсонської області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.Окупанти випустили 363 снаряди з важкої артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації по території Херсонської області. Місто Херсон ворог обстріляв 11 разів.Росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів та будівлю на території заводу в Херсоні. Поранені двоє людей.З деокупованої території області евакуйовано 54 особи.Раніше ми писали, російські війська продовжують наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.Нагадаємо, росіяни посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на окупованих територіях Запорізької області.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.