За минулу добу, 2 травня, росіяни 106 разів обстріляли Херсонську область.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.Загарбники випустили 485 снарядів з важкої артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації, поціливши у житлові квартали населених пунктів області. Місто Херсон ворог обстріляв 9 разів.»Через російську агресію четверо людей загинули, семеро (з них одна дитина) — дістали поранення», — написав Прокудін.Також з деокупованої території області евакуйовано 51 особу.Нагадаємо, що 2 травня ввечері російські окупанти кілька разів обстріляли Херсонську область. В результаті ворожих атак одна людина загинула, а ще одна — отримала поранення.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.