Під час нічної атаки російськими дронами Повітряні сили ЗСУ збили 21 з 26 запущених «шахедів».Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.Окупанти запустили дрони з двох напрямків: з Брянської області та зі східного узбережжя Азовського моря.»Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності повітряних командувань «Центр», «Схід» та «Південь», — йдеться в повідомленні.Вночі 1 травня, у всіх регіонах України було оголошено повітряну тривогу.При цьому сили ППО ЗСУ вночі знищили всі ворожі цілі у повітряному просторі Києва.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.