Гороскоп на травень обіцяє приємні та важливі події у житті кількох представників зодіакального сузір’я. Найближчими тижнями можлива цікава зустріч, яка може змінити дуже багато в житті.Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких травень стане дуже важливим місяцем. Хто опинився у списку – читайте нижче.БлизнюкиПостарайтеся частіше у травні вибиратися з дому, оскільки на вас чекає важлива зустріч. Запишіться на курси, зареєструйтесь на сайті знайомств або прийміть запрошення друзів на зустріч у компанії. Є величезні шанси зустріти свою половинку саме у травні.Тим, хто вже в парі, варто вигадати захід, який покращить взаєморозуміння. Сходіть на побачення або у вихідні вирушайте разом на природу. Навіть пікнік за містом вам дуже поможе.ЛевВас у травні охопить справжня буря пристрастей, бажань та раптових почуттів. Ви почнете посилено притягувати протилежну стать. Будьте дуже вибірковими та розумними, тому що серед купи нових знайомих точно виявиться ваша доля.Леви захочуть експериментів, вибуху почуттів та різноманітності. Але варто не втрачати голову у вихорі пристрастей, тому що твереза голова дозволить вам зробити важливий та потрібний вибір. Нова людина може повністю змінити все ваше життя.ТерезиУ ваше життя може повернутися людина, яку ви вже забули. Або ж хотіли б забути. Намагайтеся тримати свої емоції під контролем, щоб не наламати дров. Добре обмірковуйте свої слова та дії, тому що від них залежить дуже багато в майбутньому.У цих стосунках на вас чекає важливе випробування та перепони. Наберіться терпіння і не поспішайте з головою кидатися у пригоди.СкорпіонТравень буде дуже теплим для вас і чекайте багато любові та пристрасті. На вас чекає зустріч, яка подарує яскравий, запаморочливий роман. Він буде недовгим, але встигне вас повністю змінити.Насолоджуйтесь цими новими почуттями та тим, що вони вам відкриють у житті. Але не впадайте в ілюзії.До речі, раніше ми писали про те, що літо принесе кардинальні зміни в житті цих знаків Зодіаку.А ще розповідали про те, кому зі знаків Зодіаку у травні пощастить із грошима.