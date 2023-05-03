Київ цієї ночі, 3 травня, атакували російські окупанти дрони-камікадзе типу «Shahed». Сили протиповітряної оборони ЗСУ збили усі ворожі БПЛА. Внаслідок повітряної атаки противника жертв та руйнувань у столиці немає.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.Зазначається, що нинішня повітряна атака Києва з боку російських військ стала третьою за останні шість днів.»Цього разу Київ був атакований виключно дронами. За попередньою інформацією, рашисти, як зазвичай, використали іранські БПЛА «Shahed»», — розповів голова КМВА Сергій Попко.Чиновник звернув увагу, що тактика противника залишається незмінною, і атаки здійснюються з настанням темного часу доби, при цьому РФ запустила баражуючі боєприпаси («Шахеди») з різних напрямків.»За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо столиці було виявлено і збито усі ворожі цілі. Дані оперативного зведення на цей момент — без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється», — сказав Попко.Також чиновник подякував Силам протиповітряної оборони за відмінну та професійну службу.»Ви вкотре врятували життя киян та інфраструктуру міста! Слава Україні!» — зазначив Попко.Раніше повідомлялося, що в Київ та області цієї ночі, 3 травня, кілька разів звучали звуки вибухів на тлі повітряної тривоги та роботи ППО.Додамо, що перед цим, вночі 1 травня, у всіх регіонах України було оголошено повітряну тривогу. При цьому сили ППО ЗСУ вночі знищили всі ворожі цілі у повітряному просторі Києва.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.