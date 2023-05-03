У середу, 3 травня, температура повітря в Україні підніметься до +21 градуса. При цьому в деяких областях можливі дощі з грозою.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Вночі у Волинській, Рівненській, а вдень у західних та Житомирській областях буде хмарно з проясненнями. Місцями можливий невеликий короткочасний дощ та гроза. При цьому на решті території мінлива хмарність, опади не передбачаються.Температура вночі 2-7° тепла, вдень 16-21°, у більшості західних областей вночі 4-9°, вдень 12-17° (на високогір’ї Карпат вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°).Вітер переважно південний (в західних областях з переходом північно-західний), 5-10 м/с. Погода в Київській областіВ області прогнозують мінливу хмарність, без опадів.Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 16-21°. У Києві вночі 5-7° тепла, вдень близько 20°. Вітер південний, 5-10 м/с.Нагадаємо, синоптики дали прогноз на травень.Окрім того, цьогорічний квітень увійшов до топ-10 за кількістю опадів в історії Києва.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.