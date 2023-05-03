Вночі, 3 травня, росіяни влучили дроном типу «Shahed-136» в адмінбудівлю в Дніпрі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.Він зазначив, що українські оборонці з повітряного командування «Схід» збили 7 дронів, але один все ж таки дістався цілі.»У Днiпрi пошкоджена адмiнбудiвля. Виникла пожежа. Вогонь вже загасили. Мешканці мiста не постраждали», — написав він.Зараз на мiсцi працюють рятувальники. Наслiдки атаки уточнюються.Нагадаємо, що в цю ніч в Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога.Під час неї в Дніпрі та ряді інших міст лунали вибухи.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.