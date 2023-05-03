На тимчасово окупованих територіях Херсонської області місцевих жителів змушують отримувати російські паспорта, погрожуючи депортацією.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.Так, загарбники проводять рейдові заходи, які мають на меті залякати місцеве населення можливою депортацією та відчуженням майна. «Зміст заходів полягає у тому, що до населеного пункту прибуває колона порожніх автобусів у супроводі представників ФСБ, які, посилаючись на нещодавно підписаний президентом РФ указ про депортацію з окупованих територій осіб без російського громадянства, ставлять людям радикальну умову: або відмова від українського паспорта на користь російського, або негайне виселення з конфіскацією майна», — розповіли в Генштабі.Нагадаємо, що російські окупанти облаштували чергову катівню у селищі Чаплинка Херсонської області.Раніше стало відомо, що на окупованій території Херсонської області було ліквідовано одного з колаборантів Сергія Москаленка.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.