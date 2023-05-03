3 травня православні християни вшановують преподобного Феодора Трихіна, який народився в Константинополі.У матеріалі Styler читайте, що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.Що відомо про святого ФедораФедір народився в багатій сім’ї, але відмовився від слави і багатства і пішов у пустельний монастир, де весь час проводив у пості та молитві. І в спеку і в холод він носив власничний одяг, за що й отримав прізвисько Власяничник, або Тріхіна. Роки життя Феодора не встановлені. Вважається, що він жив між IV та IX століттями.На Федора стіл застилали білою скатертиною, ставили хліб-сіль, біля ікон запалювали свічки та молилися за врожай. У наших предків було заведено молитися всією сім’єю перед кожною важливою справою. Освячувалась вся селянська робота, бо селяни сподівалися, що вищі сили нададуть їм допомогу у нелегкій праці.Головні прикмети на 3 травня Якщо весна дружна, то земля посівна стала, настав час сіяти пшеницю. Багато шишок на ялині – до врожаю пшениці. Якщо шишок багато на сосні, то жито добре росте. Сильний і лункий перший грім — до хорошого врожаю. У дощ жито сіяти не можна, інакше буде багато бур’янів. Якщо у травні пройде три добрі дощі, то три роки буде багато хліба.Що не можна робити у цей день У день преподобного Феодора не можна сваритися, лаятись і лихословити. Категорично заборонено торкатися води – вважається, що у цей день прокидається Водяний. Також не можна прати постільну білизну.Іменини 3 травня відзначають власники таких імен: Олександр, Гаврило, Григорій, Микола, Станіслав, Теодор, Федір.Читайте також, коли Великдень 2024 року і всі дати для православних і католиків на 10 років вперед.Крім того, читайте, які церковні свята в Україні відзначатимемо у травні 2023 року.