Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.Клименко зазначив, що саме Велика Британія у перші дні війни навчала українських слідчих документувати воєнні злочини, а зараз вони ефективно використовують набуті знання.»Обговорили також і одне з найважливіших питань — розмінування території України. Мелінда Сіммонс в свою чергу підкреслила, що Британський уряд і надалі сприятиме допомозі Україні, її відновленню та безпеці», — йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що для повного очищення території України від російських мін може знадобитись понад 30 років та 5000 спеціалістів.Також повідомлялося, що Кіпр надасть Україні технічне навчання з розмінування у рамках гуманітарної допомоги.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.